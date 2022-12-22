مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن الوضع في بورما

نيويورك-سانا

تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود قراراً يتناول الوضع في بورما مطالباً بإنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن 12 عضواً في المجلس وافقوا على القرار من دون معارضة أي عضو، مشيرة إلى أن القرار الدولي يحث على “الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسفي”.

كما يطالب القرار بـ “الوقف الفوري لكل أشكال العنف” ويدعو “كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.

ولم يتمكن مجلس الأمن البتة من تجاوز خلافاته في شأن هذا البلد لتبني قرار ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية.

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