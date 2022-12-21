نيبينزيا يدعو المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري دون أي تمييز أو تسييس

نيويورك-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري “دون أي تمييز أو تسييس”، مؤكدا أن الوضع الإنساني الراهن في سورية “لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات” عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إنه من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس.

وأشار نيبينزيا إلى أن الموقف المتحيز للدول الغربية من هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام الأخير.

وأوضح نيبينزيا أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية، مؤكدا أن الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل، لافتا إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.

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