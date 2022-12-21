موسكو تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تصريحات مسؤولي بلاده عن محاولة اغتيال مدير البيت الروسي في إفريقيا الوسطى

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم استدعاء السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي على خلفية تصريحات مسؤولي بلاده عن محاولة اغتيال مدير “البيت الروسي” في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: أعربنا عن احتجاجنا الشديد على تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن محاولة اغتيال مدير البيت الروسي ديميتري سيتي في السادس عشر من الشهر الحالي، كما تم لفت انتباه السفير الفرنسي إلى عدم قبول الاتهامات الأخيرة ضد روسيا بنشر الدعاية والعنف ضد السكان المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى من قبل بعض الهياكل العسكرية الخاصة الروسية موضحة أن مثل هذه التعليقات “غير لائقة وهزلية”.

ودعت الوزارة السلطات الفرنسية للكف عن نهجها الاستعماري الجديد لعملها في المنطقة والذي يتجلى في توجيه الشركاء الأفارقة بخصوص مع من يجب أن يكونوا أصدقاء وأن يتعاونوا مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إثارة الهيستيريا المعادية لروسيا وخلق جو من العداء تجاه الروس الذين يمارسون أنشطتهم بدعوة من السلطات الشرعية بجمهورية إفريقيا الوسطى.

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