مديرية ثقافة حمص تحتفي بيوم اللغة العربية

حمص-سانا

احتفاء بيوم اللغة العربية نظمت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل وعدد من المهتمين فعاليات مسرحية وشعرية ومعارض للرسم والكتاب.

وتضمنت الاحتفالية معرضا للخط العربي من نتاج فريق مهارات الحياة ومشروع “نماء” وورشة رسم للخط العربي بإشراف الفنان الخطاط يوشع خضر ومشاركة عشرين طفلاً من مختلف الفئات العمرية.

وكان للشاعر برهان شليل مشاركة بقصائد تفاعلية عدة مع الأطفال، تثمن جوهر اللغة العربية حفاظاً على تراثنا ومأثورنا الفكري والحضاري.

وقدم الحكواتي الشاب يزن محمد مشهداً مسرحياً، وفرقة “نيرفانا” والمعلمة هبة مصدي مشهداً للدمى المتحركة وجميعها تؤكد على أصالة اللغة العربية وأهمية التمسك بها وبفصاحتها.

وشاركت مكتبة “زنوبيا” في الاحتفالية بمعرض لكتب الأطفال تضمن قصصاً ومجلات وألعاباً تعليمية، تهدف إلى التمكين اللغة العربية والحفاظ عليها.

وعن الاحتفالية أوضحت صبا وسوف رئيسة فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة الطفل في حديث مع سانا أن الفعاليات التي شارك فيها تلاميذ من مدرسة الوليدية وأطفال من ذوي الإعاقة تهدف إلى تسليط الضوء على لغتنا الجميلة وتنمية حبها في نفوس الأطفال حفاظاً على أصالتها.

حنان سويد

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