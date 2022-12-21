حفل موسيقي وعرض مسرحي احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية بحمص

حمص- سانا

احتفالا باليوم العالمي للغة العربية أقامت مدرسة الباسل للمتفوقين الثانية في حمص مبادرة ثقافية تضمنت تقديم فقرة موسيقية منوعة وعرض مسرحي بعنوان “طائر الحنين”.

وأشار مدير التربية وليد مرعي لمراسلة سانا إلى أهمية الاحتفال باللغة العربية التي هي الهوية والتاريخ والحضارة على مر الأزمان، كما أنها تزخر بإنتاج الكثير من المعارف التي شهدها العالم، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تحققه المبادرات التي تنفذها الوحدات المدرسية من أجل تعزيز وغرس حب اللغة العربية في نفوس الطلاب والتلاميذ.

وأشارت زهور عبد الرحمن منظمة المبادرة ومدرسة اللغة العربية في ثانوية المتفوقين إلى ضرورة الاحتفال مع الطلاب بلغتنا العربية ومكانتها وأصالتها لنرسخ في أذهانهم ونفوسهم حب لغتهم وأهميتها والتمسك بها، مبينة أنها صاغت نص هذا العرض من المنهاج المدرسي لطلاب الثالث الثانوي من محور الغربة والاغتراب مع بعض الإضافات التي تصلح للعرض، وخاصة أن للمسرح المدرسي دور في توصيل الأفكار للطلاب بطريقة سهلة وممتعة.

وقالت مخرجة العمل سحاب جحجاح: إن العرض تحدث عن ثلاثة أدباء تركوا أوطانهم وهاجروا وكتبوا قصائد الشوق والحنين لبلادهم، وركزنا على أدب المهجر الجنوبي والشمالي، بغية أن يتعلم الطلاب أن جمال اللغة العربية لا حدود له، حيث يمكن للقصائد التي بين أيديهم أن تلحن وتغنى وتمسرح، مضيفة: إنه شارك في العرض 13 طالباً وطالبة من مدرسة المتفوقين الثانية، إضافة إلى 20 طالباً وطالبة في الفقرة الموسيقية.

مثال جمول

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