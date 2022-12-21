دونيتسك: قوات نظام كييف قصفت المدينة بـ 12 صاروخاً

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك بـ12 صاروخاً براجمات الصواريخ.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ممثلية الجمهورية في مركز التنسيق والمراقبة المشترك قولها: إن “القوات الأوكرانية قصفت بـ 12 صاروخاً من راجمات الصواريخ على أحياء كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي في مدينة دونيتسك وعلى محور بلدة أورلوفكا في المدينة”.

وكانت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال اليوم الماضي.

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