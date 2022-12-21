روس كوسموس تكشفت عن خطتها لإنتاج أقمار (ماراتون لوت)

موسكو-سانا

كشفت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس عن خطتها لإنتاج أقمار “ماراتون لوت” والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال إنتاج الأقمار الصناعية.

وقالت المؤسسة في بيان: إن “منظومة أقمار ماراتون لوت الروسية ستضم 264 قمراً تغطي كامل مناطق الكرة الأرضية بخدمات الإنترنت والاتصالات، وسيتم إنتاج هذه الأقمار بشكل تسلسلي وبمعدل قمر واحد كل يومين، لذا تم استحداث وظائف جديدة ومجمعات للتطوير والاختبار في شركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس”.

وأشارت إلى أن هذه الأقمار ستقدم خدمات إنترنت الأشياء لسكان الأرض عبر الهواتف المحمولة، وستساهم في تطوير خدمات الطيران.

وكانت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري تشغيل ثلاثة أقمار صناعية جديدة من طراز غونيتس مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

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