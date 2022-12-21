العدوان السعودي يرتكب 51 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 51 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة العمليات قوله في بيان اليوم: إن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليقا بطائرات تجسسية في الجبلية وحيس و 14 خرقاً بقصف مدفعي و32 بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency