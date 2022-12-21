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السفير صباغ: حل الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سورية، ومطالبته بالرفع الفوري للإجراءات القسرية غير الشرعية وحثه الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر.

2022-12-21

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