السفير صباغ: مواصلة النظام التركي وإرهابييه قطع المياه عن الحسكة واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب نظراً لأن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مذكرة تفاهم سورية جزائرية في مجال دراسات التخفيف من المخاطر الزلزالية
2022-12-21
وفد إعلامي سوري يبحث مع كريميان ونادري تعزيز التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-12-21
لقاء سوري هنغاري في مجال التعاون الجامعي
2022-12-21
وزير الإعلام يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مجالات التعاون المشتركة
2022-12-20
ذهبية وبرونزية لسورية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-20
تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي محور مباحثات غرفة صناعة دمشق وسفير بيلاروس
2022-12-19
وزير الموارد المائية يبحث مع وزير الزراعة السوداني تجارب البلدين في مجال المياه واستصلاح الأراضي
2022-12-19
محليات
مبادرة لتنظيف نهر الديراني وإرواء 2100 هكتار بريف دمشق
2022-12-21
إنارة شجرة أعياد الميلاد وسط مدينة الحسكة
2022-12-21
استشهاد شاب بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة
2022-12-21
الطقس غداً.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات محلية فوق بعض المناطق
2022-12-21
منابر حلب الثقافية انتصرت على الإرهاب بانتصار حلب
2022-12-21
118 خريجاً يتقدمون لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري
2022-12-21
وزارة العدل: النيابات العامة في المحافظات باشرت بتطبيق مرسوم العفو العام
2022-12-21
رياضة
تالا نور الدين… موهبة صاعدة في كرة القدم
2022-12-21
ذهبية وبرونزية لسورية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-20
ألكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس
2022-12-19
تسيتسيباس يهزم روبليف في نهائي بطولة مبادلة
2022-12-19
بفوزه على المنتخب الفرنسي.. منتخب الأرجنتين يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم
2022-12-18
منتخب سورية للدراجات بفئة السيدات أولاً في البطولة العربية
2022-12-18
روبليف يهزم ألكاراز ويتأهل لنهائي بطولة مبادلة في الإمارات
2022-12-17
اقتصاد
انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل حاد
2022-12-21
منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً
2022-12-21
مدير الإنتاج النباتي: زراعة أكثر من 791 ألف هكتار قمح حتى الآن
2022-12-21
أوجي: إنتاج إيران من النفط بلغ 3 ملايين برميل يومياً
2022-12-21
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-12-21
نحو 117 ألف طن تقديرات إنتاج البطاطا للعروة الخريفية
2022-12-21
المصرف الزراعي بدير الزور ينهي توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة الآزوتية
2022-12-21
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
استشهاد شاب بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة
وزارة العدل: النيابات العامة في المحافظات باشرت بتطبيق مرسوم العفو العام
محكمة افتراضية في كلية الحقوق بجامعة دمشق
وزير الاقتصاد يبحث مع وفدين إيرانيين تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية
منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً
مدير الإنتاج النباتي: زراعة أكثر من 791 ألف هكتار قمح حتى الآن
التعليم العالي تمدد مواعيد التسجيل وتغيير القيد والتحويل المماثل في المعاهد التقانية
سورية تدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحقوق الأسرى في معتقلاته
وزير الداخلية لرئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعودة المهجرين
السفير صباغ: مواصلة النظام التركي وإرهابييه قطع المياه عن الحسكة واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب نظراً لأن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
2022-12-21
2022-12-21
sami
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الأهالي في ريف دير الزور الغربي يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
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السفير صباغ: حل الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سورية، ومطالبته بالرفع الفوري للإجراءات القسرية غير الشرعية وحثه الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر.
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