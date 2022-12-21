السفير صباغ: مواصلة النظام التركي وإرهابييه قطع المياه عن الحسكة واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب نظراً لأن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.