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السفير صباغ: مواصلة النظام التركي وإرهابييه قطع المياه عن الحسكة واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب نظراً لأن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.

2022-12-21

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