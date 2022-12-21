الأهالي في ريف دير الزور الغربي يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)

دير الزور-سانا

تظاهر الأهالي في إحدى مناطق ريف دير الزور الغربي اليوم احتجاجاً على ممارسات مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بمشروع الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “أهالي بلدة حوائج البومصعة خرجوا اليوم بمظاهرة قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات ضد ميليشيا (قسد) وما يسمى (قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل) التابع للميليشيا، وذلك على خلفية ارتكاب عدد من أقاربه ومرافقيه جريمة اغتصاب وقتل امرأتين نازحتين في البلدة قبل أيام”.

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