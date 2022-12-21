انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل حاد

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها في أحدث بياناتها: إن مخزونات الخام انخفضت 5.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي من كانون الأول إلى 418.2 مليوناً، بينما توقع محللون انخفاضها إلى 1.7 مليون برميل، مشيرة إلى أن عمليات مصافي الخام تراجعت أيضا بمقدار 150 ألف برميل يومياً في الأسبوع ذاته، في حين انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.

ووفق بيانات الإدارة، فإن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 242 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.9 مليوناً مقابل توقعات بزيادتها 336 ألفاً.

كما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام إلى 1.09 مليون برميل يومياً.

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