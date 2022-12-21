118 خريجاً يتقدمون لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري

دمشق-سانا

تقدم اليوم 118 خريجاً من حملة إجازات الهندسة المدنية والمعمارية والاقتصاد والحقوق من محافظات دمشق وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة ودرعا إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري الذي نظمته هيئة الإشراف على التمويل العقاري في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت مدير عام الهيئة انتصار ياسين أن من تقدموا للامتحان اليوم أمضوا بعد تخرجهم مدة لا تقل عن سنتين كمتدربين لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولاً في سجل المزاولين للمهنة، وشاركوا في الوقت ذاته بدورة تدريبية حول أسس ومعايير ومستجدات التقييم العقاري.

ويتوجب أن يجمع الخبير في التقييم العقاري ما بين التأهيل العلمي والخبرة العقارية، حيث لا تجوز ممارسة هذه المهنة إلا لمن حصل على رخصة من هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وأن يكون اسمه مقيداً في السجل الخاص بخبراء التقييم الذي تضعه الهيئة وفقاً لما بينت ياسين، مؤكدة أنه يتوجب الاستعانة بالخبراء في هذا المجال في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق أحكام القوانين النافذة.

وأشارت مدير عام الهيئة إلى أن الامتحان الذي جرى اليوم تضمن أسئلة في الدليل الاسترشادي لعمل الهيئة ومعايير التقييم الوطنية والقوانين الناظمة للمهنة والمتصلة بها مثل قانون البيوع العقارية والسجلات والرسوم العقارية، مؤكدة أن الهيئة تنظم مهنة التقييم وتأهيل الخبراء وتقوم بالرقابة على عملهم وتقارير التقييم ومدى مطابقتها للمعايير الوطنية.

وتشكل خدمات التقييم العقاري حاجة ملحة للجهات التمويلية والعدلية والجهات والمؤسسات الحكومية لإعادة تقييم الأصول لديها والشركات المساهمة والأفراد في عمليات بيع وشراء العقارات حسبما أوضحت ياسين، مشيرة إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته القاضي بإحداث الهيئة لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إلا إذا كانت معتمدة وموقعاً عليها من أحد خبراء التقييم العقاري.

يذكر أن نتائج الامتحان الذي جرى اليوم ستنشر عبر المواقع الرسمية لوزارة المالية والهيئة بعد انتهاء عمليات التصحيح مباشرة.

وسيم العدوي

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