الخارجية الفلسطينية: رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو حميد استهتار بالقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد إلى ذويه يشكل استهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وجميع القيم والمبادئ الإنسانية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: إن هذا الإعلان يعتبر امتداداً لعنجهية الاحتلال، ولمسلسل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني يومياً وانتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد وعشرات الجثامين المحتجزة لديه، مؤكدة أنها ستتواصل مع كل الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإدانة هذا الاعتداء والضغط على الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لن تسلم جثمان الشهيد المصاب بالسرطان أبو حميد إلى ذويه الذي ارتقى أمس بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور صحته بشكل خطير ودخوله في غيبوبة، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع بذلك عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 10.

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