بكين: على واشنطن التوقف عن استخدام الناتو للهيمنة على العالم

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية ضرورة توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسيلة للهيمنة على العالم، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.

وتعليقاً على اتهامات وجهتها السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث ضد روسيا والصين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية اليوم: “بقيت الصين ملتزمة دائما بالحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، ويجب على الطرف المعني الآخر وقف الاتهامات الباطلة والافتراءات ضدها والتوقف عن الدعوة إلى المواجهة وخلق أعداء وهميين، وعن استخدام الناتو أداة للحفاظ على الهيمنة وتقويض السلام، وكذلك يجب عليه التخلي عن عقلية الحرب الباردة”.

وكانت جوليان سميث قالت في وقت سابق: “إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال قيام روسيا والصين بتبادل الوسائل والاستراتيجيات الموجهة إلى تقويض وحدة الناتو، وبث التفرقة بين الحلفاء فيه”.

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