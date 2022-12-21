احتفاء بعيد الشجرة… زراعة (200) شجرة حراجية في حديقة الشهداء في الحسكة

الحسكة-سانا

قام مجلس مدينة الحسكة بالتعاون مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحملة تشجير، ضمن حديقة الشهداء في مدينة الحسكة احتفاء بعيد الشجرة.

وبين محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال المشاركة بالتشجير أهمية زراعة الأشجار الحراجية في الحدائق والمنصفات لناحية إضفاء جمالية على المدينة،لافتاً إلى أن عملية التشجير تأتي في إطار الاحتفال بعيد الشجرة لتعويض الغطاء النباتي الذي فقد الكثير جراء الإرهاب والتخريب الذي طال الحدائق الحراجية.

وقال رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا : “إن المجلس قام بزراعة 200 شجرة حراجية في حديقة الشهداء الواقعة أمام مدرسة ادوار ايواس الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمجلس المدينة، وتعتبر متنفساً للأهالي، حيث تم تجهيز الحديقة ببئر مياه تعمل على الطاقة البديلة لضمان سقاية الأشجار كما تمت إنارتها بشكل كامل، وأشار إلى أن الهدف هو إعادة الغطاء النباتي للحدائق والمنصفات، وخاصة أنها تعرضت للاعتداءات والقطع الجائر وإعطاء جمالية للمدينة”.

من جانبه أشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي الخلوف إلى أن الهدف من الاحتفال بعيد الشجرة هو للتذكير بأهمية الشجرة والعمل على زراعة المزيد من الاشجار لإعادة الغطاء النباتي، سواء بالأشجار الحراجية أو الزينة، داعياً المجتمع المحلي والأهلي إلى التعاون والعمل على حماية الغراس الحراجية التي تتم زراعتها، ومنع كل من يحاول التجاوز على الحدائق فهي ملك الجميع.

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