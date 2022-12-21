الأجهزة الروسية تحبط عمليات تخريبية لكتيبة أوكرانية متطرفة

موسكو-سانا

أحبطت الأجهزة الخاصة الروسية عمليات تخريبية في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، كان يعدها أعضاء كتيبة “كراكن” الأوكرانية المتطرفة.

وقال مصدر لوكالة نوفوستي اليوم: “إنه تم العثور على مخبأ لأعضاء الكتيبة، فيه قنبلة بدائية وأن الأجهزة الروسية الخاصة أحبطت عدة عمليات تخريبية لأعضاء الكتيبة”.

وكان أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قال الأسبوع الماضي: “إن قوات الجمهورية سجلت تزايداً بعدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة العمليات القتالية”.

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