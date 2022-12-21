منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.

وأكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لمندوبة سانا أن أهمية المشروع تكمن في أنه الأول من نوعه، ويعد من الصناعات الأساسية والإستراتيجية الكبرى، بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع البناء والتشييد وقطاع البنية التحتية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على نوعية الإسمنت الأبيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف دياب: إن المشروع يعتمد على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل الحصول على أفضل مستوى جودة للمنتج وزيادة معدل الإنتاج وسد حاجة السوق المتزايدة على الإسمنت.

يشار الى أن فترة تأسيس المشروع 28 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار، حيث يعتبر تاريخ المنح إذنا للبدء بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل الهيئة.

منار ديب

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