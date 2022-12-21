سياسي أمريكي: وكالة (السي آي إيه) أسوأ منظمة إرهابية في العالم

واشنطن-سانا

وصف السياسي الأمريكي والمرشح السابق في انتخابات مجلس النواب جيفري يانغ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بأنها “أسوأ منظمة إرهابية في العالم” مطالبا بإلغائها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن يانغ قوله أمس في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: “كانت وكالة المخابرات المركزية أسوأ منظمة إرهابية في العالم منذ أن تأسست عام 1947 ويجب إلغاؤها الآن”.

ووفق الموقع اتفق متابعو حسابه معه في رأيه وبين أحدهم “أنها تسببت في العديد من المشاكل ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل في الجيوسياسة أيضاً فضلاً عن ارتكابها جرائم حرب في جميع أنحاء العالم”.

وكان يانغ خاض في وقت سابق هذا العام حملة انتخابية لعضوية مجلس النواب عن ولاية كنتاكي، وانتقد بشدة قيام الإدارة الأمريكية بإرسال الأسلحة إلى النازيين الجدد الذين ينتمون لكتيبة (آزوف) في أوكرانيا.

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