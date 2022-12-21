إنهاء أعمال إنارة مدخل المنطقة الصناعية في درعا بالطاقة البديلة

درعا-سانا

أنار مجلس مدينة درعا مدخل المنطقة الصناعية بالطاقة البديلة وبدأ بتركيب 19 جهاز إنارة داخل سوق الهال ومحيطه.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية يوفر من كميات الكهرباء المستهلكة مع تأمين تسهيل حركة تنقل المواطنين.

من جهته أنار فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا بالتعاون مع مجلس المدينة والمجتمع المحلي 13 تقاطعاً بالطاقة الشمسية ضمن حي طريق السد بالمدينة.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح مماثل أن عملية الإنارة تمت بدعم من إحدى المنظمات الدولية العاملة في سورية في إطار تقديم الخدمات التي تسهل حركة تنقل المواطنين خلال ساعات المساء.

وينفذ مجلس مدينة درعا بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية العاملة في محافظة درعا منذ أشهر عمليات إنارة للشوارع والساحات بالطاقة البديلة، حيث أنجز في مرحلة سابقة أعمال إنارة للطريق الواصل إلى المنطقة الأثرية في درعا البلد والطريق من سوق الحامد باتجاه المجمع الحكومي، والطريق الواصل من البانوراما إلى دوار المالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency