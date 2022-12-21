ليدينيف: وزارة المالية الأمريكية لم تلغ العوائق أمام المنتجات الزراعية الروسية

واشنطن-سانا

أكد نائب السفير الروسي في واشنطن أندريه ليدينيف أن وزارة المالية الأمريكية لم تلغ في تراخيصها العامة “المحددة لاستثناءات من العقوبات” العوائق أمام المنتجات الزراعية الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ليدينيف قوله:”نحن نرى في ذلك محاولة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، للتشبث بالقيود الأحادية الكثيرة عديمة العقلانية”، مضيفاً: “لقد عانى الجميع من العقوبات الأخيرة، وفي المقام الأول الدول الفقيرة التي تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب تشوهات السوق التي أثارتها واشنطن”.

وأوضح ليدينيف أنه في التراخيص التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية والتي يزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات، بما في ذلك في قطاع الأغذية، لم يرد أي ذكر لوضع الصادرات الزراعية الروسية المحاصرة.

وقال: “لا يزال مصدرو الحبوب والأسمدة الروس، الذين من دونهم يستحيل حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي، يصطدمون بتكاليف تأمين باهظة للغاية وعقبات في المعاملات المالية، وصعوبات في بناء الخدمات اللوجستية”.

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