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فوج إطفاء درعا يخمد سبعة حرائق والأضرار مادية

2022-12-21

درعا -سانا

أخمد فوج إطفاء درعا أمس سبعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة بمدن درعا وازرع والصنمين وبلدة خراب الشحم.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الحرائق طالت أشجاراً حراجية في مدرستي الفالوجي وذات النطاقين بالمدينة، وأشجار زيتون ببلدة خراب الشحم وأشجار نخيل في مدينة الصنمين، مبيناً أن عناصر الإطفاء أخمدوا حريقين في قبو بمدينة ازرع ودواليب وكرتون بمدخل مخيم درعا، إضافة إلى حريق كهرباء في حي السحاري بمدينة درعا.

وأضاف: إن سرعة الاستجابة أسهمت في إخماد الحرائق قبل الامتداد والتوسع باتجاه الأملاك العامة والخاصة، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ودعا قائد فوج الإطفاء المواطنين لتوخي الحذر والإبلاغ عن الحرائق بالسرعة المطلوبة على الرقم المجاني 113.

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