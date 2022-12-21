غازبروم توافق على برنامج استثمار قياسي بقيمة 233 مليار دولار لعام 2023

موسكو-سانا

أعلن مجلس إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم موافقته على برنامج استثمار قياسي يبلغ 2.3 تريليون روبل بنحو 233 مليار دولار وميزانية الشركة لعام 2023.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الشركة أعلنت على قناة (تلغرام) الخاصة بها موافقة مجلس إدارتها على برنامج استثمار وميزانية لعام 2023 هو 2.3 تريليون روبل.

وأكدت شركة غازبروم أن الأرقام لم تتغير مقارنة بالخطة الأولية المتفق عليها في تشرين الثاني أيضاً ستغطي الميزانية جميع الالتزامات من دون عجز وأضافت الشركة: إنه وفقاً للشركة فإن برنامج الاستثمار يوفر الأموال اللازمة لمشاريع التنمية ذات الأولوية بما في ذلك الاحتياطيات في يامال وياكوتسك وإيركوتسك وخط أنابيب الغاز”باور سيبيريا” ومجمع “غازبروم” لمعالجة الغاز فضلاً عن المبادرات التي تضمن ذروة توازن الغاز.

ويذكر أن حجم البرنامج الاستثماري لعام 2022 بلغ ما يقرب من تريليوني روبل أي بزيادة 222 مليار روبل عن الخطة المتفق عليها في أواخر عام 2021 وبلغ برنامج الاستثمار لعام 2021 نحو 1.2 تريليون روبل.

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