وفاة الابنة الكبرى للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو

باريس-سانا

توفيت اليوم الابنة الكبرى للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو مايا رويز الحاضرة في عدد كبير من لوحاته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن العائلة قولها في بيان: “إن مايا رويز بيكاسو توفيت اليوم عن عمر يناهز 87 عاماً من دون إعطاء أي توضيحات إضافية”.

وماريا دي لا كونثبثيون المكناة بمايا من مواليد الـ 5 من أيلول عام 1935 هي الابنة الأولى لبابلو بيكاسو.

يذكر أنه في نهاية أيلول 2021 تلقى متحف بيكاسو في باريس، المؤسسة التي تحتضن أوسع مجموعة في العالم لبابلو بيكاسو ثمانية أعمال لم تعرض من قبل منحتها مايا لفرنسا.

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