منصور يدين جريمة الاحتلال قتل الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد

نيويورك-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

وخلال رسائل بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأوردتها وكالة وفا أدان منصور جريمة قتل الاحتلال للأسير ناصر أبو حميد 50 عاماً المصاب بالسرطان والذي استشهد اليوم جراء تعرضه لأسوأ أشكال المعاملة، بما في ذلك الإهمال الطبي على أيدي سجانيه في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وعدم إصغائها إلى النداءات المتكررة للإفراج عنه.

وطالب منصور الاحتلال بالإفراج عن جثمان الأسير أبو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 600 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال يعانون من أمراض بينهم 24 معتقلاً مصابين بالسرطان وبحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، داعياً المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الاحتلال والمستوطنين لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً تحت الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency