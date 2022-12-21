إنفلونزا الطيور تجتاح القارة العجوز

باريس-سانا

أعلنت السلطات الصحية الأوروبية اليوم أن أوروبا تشهد منذ أكثر من عام موجة إنفلونزا طيور تعد الأكثر تدميراً في تاريخها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قولها: “إن موجة الإنفلونزا أدت إلى إعدام حوالي 50 مليوناً من الطيور الداجنة في المزارع التي طاولها الفيروس بين تشرين الأول 2021 وأيلول 2022، حيث تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة”.

ولفتت الهيئة إلى أن الفيروس رصد أكثر من 600 مرة لدى طيور برية ولا سيما البط والبجع، ما ساهم في انتشاره بين المزارع.

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس.

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