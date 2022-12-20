موسيقا على الطريق.. احتفال بعيد الميلاد

طرطوس-سانا

احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة أقامت جمعية فضا للتنمية المجتمعية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقا حفلا غنائيا في شارع هنانو وسط مدينة طرطوس.

وقدم في الاحتفال نحو 100 من أعضاء جوقتي كورال أرجوان اليافعين والكبار أغان ميلادية بتسع لغات عالمية.

مدير ومؤسس كورال أرجوان وجمعية أصدقاء الموسيقا بطرطوس بشر عيسى قال في تصريح لـ سانا: إن الحفل يهدف لنشر أجواء الفرح والبهجة في شوارع المدينة ضمن مشروع أطلقته جمعية أصدقاء الموسيقا منذ نحو خمس سنوات بعنوان موسيقا على الطريق الذي اعتبره مشروعاً ثقافياً إنسانياً اجتماعياً لتكون الموسيقا للجميع دون حدود أو قيود.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية فضا كنان سليمان أنه انطلاقا من الدور المجتمعي للجمعية وإيماناً منها بدور الموسيقا على اعتبارها حاملة لرسائل المحبة والسلام تشارك الجمعية بهذا الحفل الذي تأتي أهميته من تواجده في الشارع بين الناس وبشكل مباشر.

واعتبر عدد من المواطنين المتواجدين لحضور الحفل أنه يرسم الفرح والبسمة والتفاؤل بغد أفضل لسورية السلام مهد الحضارات ومنبع الفن والموسيقا، خصوصاً أنه يأتي بمناسبة ميلاد رسول المحبة والسلام لتبقى رسالة سورية لكل العالم منذ الأزل إلى الآن رسالة الفن والألفة والسلام.

فاطمة حسين

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