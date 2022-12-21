بوتين: يجب حماية لوغانسك رغم صعوبة وضعها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة ضمان أمن المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية الروسية الجديدة رغم صعوبة الوضع فيها.

وقال بوتين خلال لقائه اليوم القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك: إن “الوضع في الجمهورية الروسية لا يزال صعباً جداً، والمسألة الأهم هي ضمان أمن المدنيين هناك”.

وطلب بوتين من باسيتشنيك اطلاعه على الوضع في المجالين الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية المحررة وسير تأهيل البنى التحتية والخدمات فيها.

وذكرت وكالة نوفوستي أن الرئيس بوتين قلد اليوم في الكرملين وسام “الاستحقاق الوطني” للقائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، والقائم بأعمال حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو على ما قدموه من إسهام في حماية حقوق وحريات سكان مناطقهم التي انضمت إلى روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

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