منتجات غذائية ومستلزمات الأسرة في مهرجان “لمة الميلاد” بطرطوس

طرطوس- سانا

منتجات غذائية ومستلزمات الأسرة يقدمها مهرجان “لمة الميلاد” الذي تقيمه شركة “ديزرت روز” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مديرية سياحة طرطوس.

المهرجان الذي يقام في صالة “غاردن هول” ضمن حديقة الباسل والمستمر لغاية الـ 27 من شهر كانون الأول الجاري، يأتي انطلاقاً من مبدأ الدعم المجتمعي والدور التنموي لوزارة السياحة في عملها القائم على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تمثلها معظم المشاركات بالمهرجان وفق تصريح مدير السياحة المهندس بسام عباس لـ سانا.

مدير الشركة المنظمة للمهرجان فاروق جاكيش أوضح في تصريح مماثل أن عدد المشاركين يقارب 25 ما بين شركات منتجة ومصنعة وأصحاب مهن يدوية من محافظات عدة يقدمون منتجات متعددة وكل ما يخص التسوق العائلي عموماً، إضافة إلى منتجات خاصة بعيد الميلاد ومستلزماته بحسومات تصل لنحو 25 بالمئة.

وأكد عدد من المشاركين من أصحاب الشركات والوكلاء أن المهرجانات باتت فرصة ينتظرها المستهلك لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة، حيث قال ماهر حديد صاحب إحدى معامل الحلويات: إنها نشاط اقتصادي يساهم من خلاله الصناعي السوري بتنمية وإنعاش مجتمعه.

ورأى حسين عيسى وكيل إحدى شركات المنظفات أن مشاركتهم تهدف إلى تقديم منتج وطني بسعر يناسب دخل المواطن.

زين العابدين بري صاحب إحدى المعامل المنتجة لمختلف أصناف الحقائب وجد بالمهرجان محطة غنية أثبتت حضورها وفعاليتها لجهة تحفيز الشركات لتقديم أفصل العروض للزوار مع تشجيع المستهلك للتعرف على المنتج المحلي، ما أسهم في خلق حالة تفاعلية مبنية على المعرفة والثقة المتبادلة.

وأشارت المهندسة في مجال الأغذية ولاء إبراهيم أن عملها مع زميلتها كنانة خليل لصناعة منتجات غذائية حسب الطلب خاصة لمن يعانون من أمراض صحية كمرضى السكري وسوء الامتصاص وغيرها، لتوفير منتج غذائي صحي متوازن له.

فاطمة حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency