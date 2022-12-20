حفل فني موسيقي بمناسبة ذكرى انتصار حلب

حلب-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة لانتصار حلب أقيم مساء اليوم حفلاً فنياً موسيقياً بعنوان حلب العشق على خشبة مسرح مدرسة يسايان الشرق في المدينة.

وقدمت جوقة القديسة تيريزا وأوركسترا صبا بقيادة الموسيقي شادي نجار مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية والموشحات منها سأمر من عينيك حلب وحارس القدس وبقولوا صغير بلدي ولما بدا يتثنى وبكتب اسمك.

وأوضح رئيس مجلس محافظة حلب محمد حجازي في تصريح لمراسلة سانا أن أبناء مدينة حلب بجميع أطيافها يحتفلون اليوم بالذكرى السادسة لانتصار مدينتهم على الإرهاب، وحفل اليوم هو تعبير عن الفرح والذي تجسد من خلال حفلات فنية تتغنى بمدينة حلب التي ستبقى خالدة على مدى التاريخ.

وبين رئيس أساقفة حلب للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج مصري أن الاحتفال بذكرى انتصار حلب وميلاد السيد المسيح من خلال إقامة حفل فني موسيقي هو تأكيد على عشق أبنائها لمدينتهم وصمودهم في وجه الإرهاب.

وأشار رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي إلى أن أبناء مدينة حلب تمكنوا من الوقوف في وجه الإرهاب، واليوم يشاركون في الذكرى السادسة لانتصار مدينتهم والعمل على إعادة إعمارها وعودة الألق لها من جديد.

وعبر الموسيقي شادي نجار عن سعادته بالمشاركة في إحياء ذكرى انتصار حلب والذي تزامن مع أعياد الميلاد المجيدة من خلال تقديم مجموعة مقطوعات موسيقية وطنية كورالية وغنائية، لافتا إلى أن الموسيقا هي تأكيد على الحب والعشق للمدينة.

وبينت مديرة السياحة المهندسة نائلة شحود أن حفل اليوم هو تأكيد على أن أفراح حلب تمتاز بطابع فريد ومميز، ولا سيما أن لهذه الذكرى فرحة خاصة في قلوب أبناء مدينة حلب.

بريوان محمد

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