تحالف القوى الفلسطينية يدعو إلى حماية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

دمشق-سانا

دعا تحالف القوى الفلسطينية الجهات والمؤسسات الدولية الحقوقية وأحرار العالم إلى وقفة جادة لحماية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وخاصة المرضى والمعتقلون في سجن الرمله.

وأوضح التحالف في بيان تلقت سانا نسخة منه أن جريمة الأسير ناصر أبو حميد والذي أصيب بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي واستخدام الأسرى الفلسطينيين للتجارب الطبية ومنع الأسرى من العلاج جريمة تدق ناقوس الخطر لمئات الأسرى المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي.

وقال التحالف:”نحمل سلطات الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة كما نطالب المؤسسات الدولية القيام بواجبها لوقف سياسة الإهمال الطبي وإعدام الأسرى مع سبق الإصرار”.

واستشهد الأسير أبو حميد 50 عاماً صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة، فاقمها رفض سلطات الاحتلال نقله إلى أحد مشافي الضفة الغربية أو الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته منذ آب 2021 في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الأسرى.

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