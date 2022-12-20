لافروف: سياسة الغرب لعزل روسيا أضرت باليونيسكو

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل الدول الغربية بعزل روسيا في منظمة اليونيسكو، مشدداً على أن سياسة هذه الدول أضرت بالمنظمة الأممية.

وقال لافروف في الاجتماع العام للجنة الروسية لليونيسكو: إن “الغرب فشل في عزل أو إلغاء روسيا في اليونيسكو، حيث رفضت الغالبية العظمى من الدول المشاركة في الألعاب المناهضة لروسيا وفي النهاية تسبب هذا الخط الغربي بإلحاق الضرر أولاً وقبل كل شيء بالمنظمة نفسها وبمن دعا للترويج لها”.

وعبر لافروف عن قلق موسكو من انتهاك أمانة المنظمة لمبدأ الحيادية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.

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