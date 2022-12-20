زينة عيد الميلاد في دمشق القديمة

الثلاثاء / 20 / 12 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الإعلام يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مجالات التعاون المشتركة
2022-12-20
ذهبية وبرونزية لسورية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-20
تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي محور مباحثات غرفة صناعة دمشق وسفير بيلاروس
2022-12-19
وزير الموارد المائية يبحث مع وزير الزراعة السوداني تجارب البلدين في مجال المياه واستصلاح الأراضي
2022-12-19
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الزراعة السوداني تعزيز التعاون في المجال الزراعي وزيادة التبادل التجاري
2022-12-19
مسؤولان روسيان: الاحتلالان الأمريكي والتركي للأراضي السورية جريمة وفق قواعد القانون الدولي
2022-12-19
التركيز على التراث المادي وإحيائه في اجتماع اللجنة الوطنية لليونيسكو
2022-12-19
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية
2022-12-20
برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية يصل إلى آلاف المستفيدين في ريف حلب الشمالي
2022-12-20
قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ إنزالاً على منزل في الشدادي بالحسكة وتخطف 4 أشخاص
2022-12-20
افتتاح السوق الخيري لجمعية مرضى أورام الثدي في اللاذقية
2022-12-20
جامعة حلب واتحاد الطلبة يقيمان حفلاً بمناسبة تحرير حلب من الإرهاب
2022-12-20
وفد فني سوداني يطلع على واقع العمل في محطة بحوث إزرع بريف درعا
2022-12-20
منذ تحريرها من الإرهاب.. 80 نقطة طبية تقدم خدماتها للمواطنين في حلب وريفها
2022-12-20
رياضة
ذهبية وبرونزية لسورية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-20
ألكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس
2022-12-19
تسيتسيباس يهزم روبليف في نهائي بطولة مبادلة
2022-12-19
بفوزه على المنتخب الفرنسي.. منتخب الأرجنتين يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم
2022-12-18
منتخب سورية للدراجات بفئة السيدات أولاً في البطولة العربية
2022-12-18
روبليف يهزم ألكاراز ويتأهل لنهائي بطولة مبادلة في الإمارات
2022-12-17
كرواتيا تحرز المركز الثالث بكأس العالم بفوزها على المغرب
2022-12-17
اقتصاد
المخابز وصالات السورية للتجارة مستمرة بالعمل خلال عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
2022-12-20
زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار من محصولي القمح والشعير في السويداء
2022-12-20
ارتفاع أسعار الذهب
2022-12-20
اللاذقية.. ضبط 3 مستودعات تتاجر بالمازوت في السوق السوداء
2022-12-20
ارتفاع حجم التجارة بين منطقة نينغشيا الصينية ودول الشرق الأوسط 72 %
2022-12-20
ارتفاع أسعار النفط
2022-12-20
زراعة 588 ألف هكتار قمح وشعير حتى الآن في الحسكة
2022-12-20
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الشريط الإخباري
قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ إنزالاً على منزل في الشدادي بالحسكة وتخطف 4 أشخاص
جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة الماجستير ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص
احتفال جماهيري في بلدة عين الفيجة إيذاناً بعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وتحذير من تشكل الصقيع والضباب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق
رئيس مجلس الوزراء خلال تخريج دفعة من معهد إينا: الحكومة حريصة على إعداد كوادر إدارية مدربة وكفوءة تسهم في تطوير بيئة العمل
زينة عيد الميلاد في دمشق القديمة
2022-12-20
تصوير: هاني الأعرج
زينة عيد الميلاد في دمشق القديمة
2022-12-20
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إحياء المعرض السنوي للفنانين التشكيليين في اللاذقية
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