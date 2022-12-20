برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية يصل إلى آلاف المستفيدين في ريف حلب الشمالي

حلب-سانا

تمكن برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول لآلاف المستفيدين في ريف حلب الشمالي العائدين إلى مناطقهم، ويعانون من مشكلات مرتبطة بفقدان الوثائق وإثبات الملكية، وتم منحهم بطاقات شخصية وعائلية لأسرهم.

وفي تقرير لها نشر على صفحتها على “الفيسبوك”، أوضحت الأمانة السورية أن المستفيدين خضعوا لجلسات استشارة توعوية ومعلومات قانونية حول قضايا الأحوال الشخصية، تبعها تدخلات قانونية وإدارية حصل على إثرها أكثر من 400 عائلة على خدمات تثبيت الزواج، وتثبيت نسب لأكثر من 300 طفل، فيما حصل ما يقارب الـ 3 آلاف شخص على بطاقات شخصية وعائلية لأسرهم في قرى وبلدات أحرص وفافين وأبين وعفرين وتل رفعت ودير جمال وزيارة ومياسة بريف حلب الشمالي.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الاستجابة القانونية يسعى إلى تخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها السكان المهجرون من قراهم ومساعدتهم على مجابهة التحديات التي فرضتها الحرب، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم الشخصية والعقارية والاستقرار في مناطقهم من جديد.

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