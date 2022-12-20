طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتقترب من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية، ثم يمتد الهطل خلال ساعات بعد الظهر والمساء ليشمل أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..