قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ إنزالاً على منزل في الشدادي بالحسكة وتخطف 4 أشخاص

الحسكة-سانا

خطفت قوات الاحتلال الأمريكي بعملية إنزال جوي على أحد المنازل في مدينة الشدادي جنوب الحسكة 4 أشخاص، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “مروحية لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً على أحد المنازل جانب مدرسة البيروتي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي يبعد عن قاعدة لاحتلال حوالي (1) كم، وخطفت منه 4 أشخاص، وهم من الوافدين من ريف دير الزور”.

وبينت المصادر أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي طوقت المنطقة قبل تنفيذ الإنزال منتصف الليلة الماضية، ومنعت الدخول والخروج منها.

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