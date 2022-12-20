جامعة حلب واتحاد الطلبة يقيمان حفلاً بمناسبة تحرير حلب من الإرهاب

حلب-سانا

احتفاء بالذكرى السادسة لتحرير مدينة حلب من الإرهاب نظمت جامعة حلب بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع حلب حفلاً، تقديراً لتضحيات أبطال الجيش العربي السوري، تضمن فقرات فنية وأدبية منوعة، وذلك على مدرج الشهيد باسل الأسد.

وأشار أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي إبراهيم حديد إلى أهمية الاحتفاء بيوم التحرير لكونه غير الزمن إلى تاريخ جديد، لافتاً إلى أن تحرير كامل الأراضي السورية من كل تواجد غير شرعي، وإعادة الإعمار كانا وما زالا من الأهداف التي لن يتخلى عنها الشعب السوري بكل أطيافه.

وأوضح رئيس جامعة حلب ماهر كرمان أن الجامعة بكل كوادرها التعليمية ستظل في خندق واحد مع الجيش السوري إلى أن يتم تحرير كل ذرة تراب من الأراضي السورية، مؤكداً أن الجامعة ستظل تقف بالعلم والفكر في وجه كل من يحاول أن يخرب القيم الحضارية من أجل أن يستحوذ بفكره المظلم على الوطن.

ونوهت نبيلة رزوق رئيس مكتب الإعداد والثقافة في جامعة حلب بيوم التحرير، مبينة أنه يوم غال على قلوب جميع السوريين ففيه انتصرت حلب خاصة وسورية عامة على أعدائها بفضل أبطال الجيش السوري الذين ضحوا بدمائهم لينعم الوطن بالحرية والأمان.

أسماء خيرو

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