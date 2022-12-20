وفد فني سوداني يطلع على واقع العمل في محطة بحوث إزرع بريف درعا

درعا-سانا

اطلع وفد فني سوداني اليوم على واقع العمل في محطة بحوث إزرع بريف درعا، والبرامج المنفذة في المجالين النباتي والحيواني وتأهيل الكوادر، وذلك ضمن إطار التعاون بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان.

واستمع رئيس الوفد وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور أبو بكر عمر البشري والوفد الفني المرافق له إلى شرح من خبراء أكساد عن واقع العمل في مجالات مخبر تكنولوجيا الحبوب، وآلية غربلة العينات الكبيرة والصغيرة، وآلات فرط وتنظيف وتعقيم الحبوب وتجربة زراعة الزعفران وإكثارها، وبرنامج ونظام الزراعة الحافظة ومعمل الأعلاف ومستودع السيلاج والمجمع الوراثي لبعض أصناف الزيتون العربية والأوروبية، والمجمع الوراثي لبعض أصناف الفستق الحلبي المحلية والأجنبية، ومشتل الفستق الحلبي واللوز لإنتاج الغراس المطعمة، وبرامج تربية القمح الطري والقاسي والشعير والمعاملات الزراعية وإدارة الثروة الحيوانية وبرنامج التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة في الدول العربية، ومختبر التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنية إنتاج الغاز الحيوي، ومشروع تحسين الدجاج البلدي ووحدة تحسين وإنتاج الدجاج البياض.

وأشار الوزير البشري في تصريح للصحفيين إلى دور أكساد في وضع خارطة للاستخدامات المثلى للأراضي، لافتا إلى أن أكساد تضع اللبنات الأولى للزراعة العلمية الحديثة.

واعتبر المهندس عبد الله عيسى زايد وزير الزراعة في إقليم النيل الأزرق أن زيارة الوفد إلى درعا تؤكد وجود المنهجية العلمية والعملية الجادة التي تؤدي إلى وضع الحلول لكل الفوارق الموجودة في عملية الإنتاج والتربية في الوطن العربي، لافتا إلى مستوى الأبحاث في محطة إزرع والنتائج التي توصلت إليها.

وأشار الوزير المكلف مدير عام وزارة الإنتاج بولاية النيل الأبيض المهندس الصادق محمد عثمان إلى مدى تطور أبحاث أكساد في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

وبين الوزير المكلف مدير عام وزارة الإنتاج في ولاية الجزيرة المهندس عبد المنعم حسن خليفة أن زيارة الوفد لأكساد جاءت لتبادل الخبرات والتعرف على التطبيق الفعلي والعملي للإنتاج الحيواني والنباتي.

وبين المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد أن محطة إزرع نموذجية تنفذ أبحاثا علمية تطبيقية ينجم عنها مشاريع تنموية تنفذ في كل الدول العربية.

وفي نهاية جولة الوفد في محطة بحوث إزرع التقى الوفد السوداني مع محافظ درعا المهندس لؤي خريطة.

قاسم المقداد