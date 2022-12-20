بهدف الارتقاء بدورهم.. 100 مرشد ومرشدة يشاركون في دورة تدريبية بحمص

حمص-سانا

بهدف الارتقاء بدور المرشدين في المدارس وطريقة التعامل مع التلاميذ والطلاب، نظمت مديرية تربية حمص دورة حول الدليل التدريبي للإرشاد النفسي والاجتماعي استمرت ثلاثة أيام، وشارك فيها 100 مرشد ومرشدة، وتناولت الدورة محاور الأهداف العامة للإرشاد ومبادئ العمل فيه وأهميته ومبرراته ومناهجه وأطراف العملية الإرشادية، وسمات وخصائص وأخلاقيات المرشد ومهامه، والإرشاد الفردي والجماعي والفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي.

ورأى مدير تربية حمص وليد مرعي في تصريح لـ سانا أن أهمية الإرشاد النفسي والاجتماعي تنطلق من ضرورة عملية بناء الإنسان، وخاصة بعد الحرب على بلدنا، ما يتطلب وجود مرشدين متمكنين قادرين على التواصل الفعال والبناء مع التلاميذ والطلاب، وخلق قنوات مشتركة للتعاون والحوار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من وجود الإرشاد النفسي في المدارس.

وتحدث رئيس دائرة البحوث عبد الحسيب قدور عن أهمية الدورة في تمكين المرشدين من عملهم، وإكسابهم المهارات الأساسية للعمل داخل المدرسة، مع التركيز على محبة الوطن والدفاع عنه وغرس القيم الأخلاقية وقيم التسامح والحوار والعمل في نفوس الطلاب والتلاميذ.

هنادي ديوب

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