جامعة البعث تكرم 24 باحثاً وباحثة

حمص-سانا

تقديراً لنتاجهم العلمي، كرمت جامعة البعث في حمص اليوم 24 باحثاً وباحثة، لنشرهم أبحاثاً في مجلات وقواعد بيانات عالمية ساهمت في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وتناولت موضوعات البحوث المنشورة اختصاصات علم النيتروسوفيك “دراسة أصل مجال الحياد وطبيعته”، وخرائط الغطاء الأرضي والخوارزميات والروبوتات وعلم النانو والدواء والطب.

واعتبر الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث في تصريح لمراسلة سانا أن حالة التكريم دعم لثقافة الابتكار والإبداع وصناعة الأفكار وحل المشكلات الإنسانية والمجتمعية وتطور لمنظومة البحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل، مبيناً أن نشر الأبحاث في المجلات المحكمة عالمياً وذات التأثير العالي لها دور أساسي في رفع تصنيف الجامعات السورية، حسب موقع التصنيف العالمي ويب ماتريكس.

بدوره أكد الدكتور فائق شدود أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة خلال حفل التكريم، أن للجامعة دور وطني وريادي في مجال البحث العلمي، وأن التكريم هو صورة ناصعة عن مخرجاتها في مختلف الاختصاصات، مشيراً إلى أهمية تحفيز الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي، وخاصةً في هذه المرحلة، واختيار الأبحاث المرتبطة بالمجتمع للمشاركة في إعادة إعمار سورية.

وأوضح عدد من الباحثين المكرمين أن التكريم يحملهم مسؤولية كبيرة لتحقيق المزيد في مختلف الاختصاصات، والعمل على إعداد أبحاث علمية قيمة ومميزة تربط الواقع العلمي الأكاديمي بنظيره الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وتسهم في تطوير مسيرة البحث العلمي والواقع الاستثماري، وتكون رافعة أساسية للتطوير والتنمية.

مثال جمول

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