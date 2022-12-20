معرض رسومات وفقرات فنية عن أهمية اللغة العربية بالحسكة

الحسكة-سانا

أقامت مديرية التربية في محافظة الحسكة فعالية احتفالية في مدرسة العروبة احتفاء بيوم اللغة العربية تضمنت نشاطات فنية، ومعرض رسومات وخط شارك فيه طلاب المدرسة.

وتضمنت الفعالية إقامة معرض لرسومات الطلاب عبروا خلالها عن مواضيع وطنية ووجدانية، إضافة للمشاركة في لوحات عن الخط العربي وأنواعه وجمالية رسمه، فيما قدم عدد من الطلاب المبدعين فقرات ولوحات شعرية وأدبية عن اللغة العربية وجماليتها وروعة بيانها وضرورة التمسك بها إضافة إلى تقديم فقرات لعزف على الآلات الموسيقية احتفاءً بالمناسبة.

مديرة التربية إلهام صورخان أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن المديرية أقامت عدداً من الفعاليات الاحتفالية في المدارس التابعة لها احتفاء بيوم اللغة العربية التي يتم إيلاؤها كل اهتمام، مشيرة إلى أن الاحتفال الذي أقيم في مدرسة العروبة اليوم وما تضمنه من فعاليات منوعة شارك فيها الطلاب كان تعبيراً واضحاً عن حبهم وفخرهم بلغتهم وتمسكهم بها.

نزار حسن

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