عالم الدمى والعرائس… فن ينطق بالحياة بين أيدي الفنانة الشابة إيمان عمر

دمشق-سانا

“حلمت بعالم يحرك النفوس ويبث فيها مشاعر السلام والأمان لكل الإنسانية ثم سرحت بخيالي وسط بحر من دمى العرائس الناطقة حبا وجمالا”.. بهذه الكلمات تصف الشابة إيمان عمر هذا النوع من الفنون الذي يعبر عن تراثنا بلغة طفولية بريئة تدخل كل القلوب.

ما يزيد على 500 دمية خلال 19 عاما صنعتها أيدي إيمان في مدينة دمشق بحب وجمالية، مبينة لنشرة سانا الشبابية أن حب صناعة الدمى نما معها منذ الصغر بتشجيع من والديها وتطور شيئا فشيئا عبر عدة دورات وورشات عملية منذ عام 2000 أهمها ورشات تعليم صنع العرائس وحول التصنيع والإخراج والنص، وأخرى لحركات محرك العرائس وصوته اضافة لورشة مع الاتحاد الأوروبي بإشراف مدربين من ألمانيا وايطاليا وكندا اكتسبت خلالها مهارات مميزة في كيفية التعامل مع الأطفال عبر اللعب وصناعة دمى خيال الظل والمسرح الحركي الصامت، فيما أتقنت صناعة دمى الخيطان عبر دورة أون لاين مع مصمم من إسبانيا.

إيمان وهي تقوم حاليا بصناعة الدمى للمسارح الخاصة في سورية ولبنان والعراق كانت شاركت في دورة لصناعة دمى مسرح خيال الظل للمدرسين من كل المحافظات السورية بإشراف الأستاذ بسام ناصر وورشة لتصنيع وتحريك دمى الطاولة ونالت بمشاركة الأطفال الأيتام الدرجة الثالثة على مستوى سورية بمهرجان طلائع البعث لمسرح العرائس، واخرى لصناعة الدمى القفازية في اللاذقية، كما نفذت دورة تدريبية حول مساعدة المدرسين للوسائل التعليمية الإيضاحية لصالح وزارة التربية اضافة لتأهيل ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقة والمصابين بالتوحد عبر الدمى بمساعدة طبيب مختص.

إيمان الموظفة في وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقا تشير إلى مساهمتها في عدة أعمال تلفزيونية خاصة بالعرائس منها برنامج “صغار كبار” ومسلسلات “غابة المحبة” و “البحث عن الكنز” و”الأورغامي” و”حنين وبدين” ومهرجانات ربيع الطفل بدمشق ومهرجان حمص “القلعة والوادي” ومهرجان طائر الفينيق والمهرجانات الصيفية بدمشق، كما شاركت وتشارك خلال عروض مسارح الظل والعرائس والطفل والكبار لصالح وزارة الثقافة.

كما نجحت بوضع بصمتها الخاصة على مستوى عربي ودولي إذ قامت بتأطير ورشات أون لاين دولية أولها خلال المهرجان الدولي في مدينة البصرة العراقية تميزت خلاله بصنع دمية كاملة بنصف ساعة تقريبا ثم تحريكها ومحاضرة حول ذلك وصناعة دمى اللباد “الجوخ” مع صفحة مسرح العرائس نيوز ومهرجاني بلد الصمود وبابل الدولي لسينما الشباب والمهرجان الإلكتروني الدولي الأول ومهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى أون لاين ومهرجان اليونان الدولي للعرائس بمدينة سالونيك وغيرها ونالت جائزة مهرجان العراق 2018 كأفضل محرك دمى.

وتؤكد إيمان الحاصلة على شهادتي فنون تشكيلية اختصاص حفر 2004 ودبلوم هندسة عمارة داخلية اختصاص إكساء ديكور 2007 أن مسرح العرائس ليس مجرد دمى بل هو رسائل تدعو لنشر المحبة والسلام وتعزيز القيم والأخلاق وحب الوطن والعطاء والتضحية بطريقة محببة للصغار والكبار.

دارين عرفة

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