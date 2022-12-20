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جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة الماجستير ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص

2022-12-20

دمشق-سانا

أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص (عام ومواز) في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها عدا كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة المعمارية، والهندسة المعلوماتية، والتمريض، والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج المفاضلة من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الجامعة أعلنت في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي شروط الالتحاق بدرجات الماجستير، وحددت فترة قبول الطلبات ما بين (20-11) و1-12- 2022.

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