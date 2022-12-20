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تمديد فترة إجراء فحوص التقصي عن السرطان عبر عيادتي القصير والفرقلس بريف حمص

2022-12-20

حمص-سانا

أعلن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان عن تمديد فترة تقديم الفحوصات الطبية المجانية للتقصي عن السرطان في العيادتين الطبيتين المتنقلتين بمنطقتي القصير والفرقلس في ريف حمص حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال البرنامج في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: إنه حرصاً على ضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات الحملة الوطنية للتقصي عن سرطان “الثدي، عنق الرحم، البروستات” في هاتين المنطقتين والقرى المجاورة لهما تم تمديد فترة تقديم الفحوصات الطبية في كلتا العيادتين.

يذكر أن خدمات العيادة المتنقلة بالفرقلس تستهدف أهالي الفرقلس والصايد والمضابع والهزة والصابونية وتل الناقة، في حين تقدم العيادة المتنقلة في القصير خدماتها لأهالي مدينة القصير وبلدات وقرى الحوز والناعم ودبين والبويضة الغربية.

رشا المحرز

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