بدء حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت في محافظة الحسكة اليوم حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا في عموم مناطق المحافظة، والتي تستمر لمدة عشرة أيام.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم إعطاء اللقاح من عمر سنة وما فوق، وذلك في المنطقة المستهدفة “مدينة الحسكة وتل براك ومخيمي الهول والعريشة”، وذلك عبر 364 مشاركاً في الحملة موزعين على 8 مراكز و57 فريقاً جوالاً.

ومن المقرر وفق خلف استهداف 395423 شخصاً بالحملة ضمن المحافظة، داعياً الأهالي إلى مراجعة المراكز الصحية والتعاون مع الفرق الجوالة لتلقي اللقاح لحمايتهم ووقايتهم من الإصابة بالأمراض.

وأوضح خلف أن الحملة تنفذ بالتعاون بين مديرية الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، مشيراً إلى أن مديرية الصحة أنجزت كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى الفئة المستهدفة في كل المناطق.

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