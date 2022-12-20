لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائياً

واشنطن-سانا

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بقضية الهجوم على مبنى الكابيتول بإجماع أعضائها على إطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتهم عدة منها الدعوة إلى العصيان.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء اللجنة التسعة، وهم سبعة ديموقراطيون وجمهوريان وافقوا بالإجماع على هذه التوصيات التي أتت نتيجة تحقيقات استمرت لـ 18 شهراً، أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق، وأجروا جلسات عامة سعياً إلى إثبات أن ترامب كان (في قلب) كل ما حصل.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: إن ترامب بإنكاره الواقع كسر الثقة بالنظام الأمريكي، فيما اعتبرت الديموقراطية لوريا أن ترامب أشعل فتيل الفوضى وحرض عليها، وجلس في قاعة الطعام في البيت الأبيض على مدى ساعات يشاهد الحريق يستعر ولا يزال إلى اليوم يؤجج هذه النيران.

والملاحقات الأربع التي أوصى أعضاء البرلمان في اللجنة بتنفيذها هي بتهم “الدعوة إلى العصيان، والتآمر ضد الدولة الأميركية، وعرقلة آلية رسمية وهي (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية)، وإطلاق تصريحات كاذبة”، وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب عام.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة لهذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

وكان أنصار لترامب هاجموا في السادس من كانون الثاني 2021 مقر الكونغرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وأسفر الاقتحام آنذاك عن قتلى وأضرار مادية في المكان.

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