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ارتفاع أسعار الذهب

2022-12-20

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1791.91 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.04 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.25 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1685.16 دولاراً.

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