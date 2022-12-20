الجو بين الصحو والغائم جزئياً وتحذير من تشكل الصقيع والضباب

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع ومن تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتقترب من معدلاتها ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الساحلية ثم يمتد الهطل خلال ساعات بعد الظهر والمساء ليشمل أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: