بوتين: على أجهزة مكافحة التجسس الروسية إبداء أقصى درجات اليقظة

موسكو-سانا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة مكافحة التجسس في البلاد لإبداء أقصى درجات اليقظة، حتى تكون قادرة على الكشف عن الجواسيس والخونة بسرعة وحماية الأمن الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله في برقية تهنئة لكوادر أجهزة أمن الدولة بعيدهم السنوي الذي يصادف اليوم: إن “أجهزة مكافحة التجسس مطالبة بممارسة أقصى قدر من التركيز وحشد القوة بما فيها العسكرية، والتصدي بقوة لأنشطة الاستخبارات الأجنبية والكشف عن الخونة والجواسيس والمخربين بسرعة”.

وأكد بوتين على أهمية تعزيز جهود جهاز الأمن الفيدرالي لحماية حدود روسيا وقال: “حدود البلاد أهم خط لضمان أمن الدولة، ويجب حمايتها بشكل مستمر وقطع دابر أي محاولات لخرقها بسرعة وفعالية، وباستخدام جميع الطاقات والوسائل المتوافرة، بما فيها قوات الرد السريع والمهام الخاصة”.

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