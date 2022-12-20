بكين: تدريبات التعاون البحري مع روسيا تعمق استراتيجية التصدي المشترك للتهديدات

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تدريبات التعاون البحري الروسية الصينية للعام الحالي تؤكد على قدرة وتصميم البلدين على الرد المشترك والتصدي لتهديدات الأمن البحري، والحفاظ على الاستقرار والسلام الدولي والإقليمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن التدريبات التي تمتد في الفترة ما بين الـ 21 إلى الـ 27 من كانون الأول الجاري، تهدف أيضاً إلى تعميق وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجيين بين روسيا والصين في العصر الجديد.

وستجري التدريبات في بحر الصين الشرقي، بين مدينتي تشوشان وتايتشو في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ خرجت إلى البحر من فلاديفوستوك للمشاركة في تدريبات (التعاون البحري).

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